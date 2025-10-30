جريمة اسرائيلية وحشية في الجنوب.. اقتحام مبنى بلدية وإعدام موظف!

A + A -

انسحبت قوات العدو من قرية بليدا الجنوبية بعد اقتحامها قرابة الساعة 1:30 ليلًا، وتوغلها داخل الأراضي اللبنانية لمسافة تجاوزت الكيلومتر الواحد مدعومة بآليات عسكرية وآلية من نوع ATV، حيث دخلت إلى مبنى بلدية البلدة وتمركزت فيه لساعات.

وخلال عملية التوغل، أقدمت القوة المعادية على إعدام موظف البلدية إبراهيم سلامة أثناء وجوده في المبنى، فيما أفاد الأهالي بسماع أصوات صراخ وإطلاق نار خلال فترة الاقتحام التي استمرت حتى الرابعة فجراً.



وبعد انسحاب قوات العدو إلى خلف الحدود، دخلت وحدات من الجيش اللبناني إلى مبنى البلدية، وجرى نقل جثمان الشهيد سلامة من قبل عناصر الجيش والدفاع المدني إلى أحد المستشفيات في المنطقة.