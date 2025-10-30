عناوين الصحف ليوم الخميس 30 تشرين الأول 2025

A + A -

النهار: الحكومة تُحاذر الإصابة بالانشطار الانتخابي... إشادة عالية لـ"الميكانيزم" باحترافية الجيش



الأخبار: ما تداعيات قرار «المركزي السوري» على المصارف اللبنانية؟

مسوّدة جديدة بين لبنان وسوريا لتبادل السجناء

برّاك ألفى زيارته: ليس لدي ما أفعله

غزة: أميركا تدير التصعيد

الديار: هل نزع مجلس الوزراء فتيل قنبلة قانون الانتخاب ام رحّل الازمة اسبوعاً؟

مشاورات رئاسية لاحتواء التصعيد وتسوية عقدة مشاركة المغتربين تتقدم

تفعيل «الميكانيزم» تمهيد للمفاوضات وواشنطن تضغط لفرض اتفاقية امنية جديدة؟



الجمهورية: أجواء الموفدين: جركات وإيجابيات

إشتباكات الإنتخابات من الحكومة إلى لجنة

اللواء: عون ينتقد تعطيل المؤسَّسات.. وتعديلات قانون الانتخاب إلى جلسة الخميس

أورتاغوس تُقصي براك.. و«الميكانيزم» تشيد باحترافية الجيش وسعي لتخفيف الانتهاكات الإسرائيلية

البناء: حرب السودان والمجازر والمجاعة فضيحة العرب المناوئين للمقاومة حكاماً ونخباً | واشنطن ملتزمة بربط القوة الدولية برضا الكيان… وتغطيته بانتهاكات وقف النار | الحكومة تشكل لجنة لقانون الانتخاب طلباً للتوافق… وعون: لا لتعطيل النصاب

l'orient le jour: « C’est la même trêve qu’au Liban » : à Gaza, la crainte d’un effondrement du cessez-le-feu après les dernières frappes israéliennes



بعض عناوين الصحف العربية

الأنباء الكويتية: ارتياح لبناني لنتائج محادثات المسؤولين العرب والدوليين في بيروت

الشرق الأوسط السعودية: الشرع: السعودية مفتاح سوريا استثمارياً... ورهاني على شعبي الذي انتصر

أكد تدفق 28 مليار دولار استثمارات خارجية بعد سقوط النظام