صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة

ما يـــــــلي:

ستقوم فرق الأشغال في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بإصلاح عطل على خط ضخ المياه على طريق بكركي- حريصا أمام مطعم “Pinky”، اعتبارًا من الساعة 22:00 من تاريخ اليوم 29-10-2025 لغاية الساعة 6:00 من فجر يوم غد الخميس 30-10-2025، حيث سيتمّ قطع السير مكان الأعمال وتحويله على طريق حريصا القديمة (من مستديرة حارة صخر باتجاه مزار سانت ريتا، صعودًا باتجاه بكركي وحريصا).

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.