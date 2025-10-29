living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلام ترأس اجتماعا بحث في تنظيم السير وإدارة النفايات في بيروت

29
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السراي الكبير، ومتابعة للاجتماعات السابقة، اجتماعا موسعا خصص لبحث تنظيم السير وإدارة النفايات في العاصمة بيروت، حضره وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، قائد الدرك العميد جان عواد، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، رئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد عبد الله الحمصي، رئيس شعبة المرور العميد روبير رحال، قائد سرية سير بيروت العقيد فؤاد رمضان، رئيس فرع شؤون السير في قيادة الدرك الرائد رامي بو راشد، ورئيس مجلس إدارة شركة "رامكو" وسيم عماش، إلى جانب عدد من المعنيين بتطبيق الخطة.
وتقرر خلال الاجتماع، إلزام المجمعات التجارية والمصالح الاقتصادية والمجمعات السكنية الكبيرة، إضافة إلى المدارس والجامعات والمستشفيات، برمي النفايات بعد الساعة الثامنة مساء، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحسين الواقع البيئي وتنظيم عملية جمع النفايات في المدينة.
كما تقرر رفع عدد المستوعبات ونقاط تجميع النفايات، استنادا إلى دراسة أعدتها شركة "رامكو"، بهدف تخفيف الضغط عن مراكز الجمع الرئيسية التي تشهد تكدسا متكررا للنفايات.
أما في ما يتعلق بأزمة السير في بيروت عموما، وفي محيط الجامعة الأميركية ومنطقة رأس بيروت خصوصا، فقد تقرر إنشاء مواقف جديدة للسيارات لتخفيف الضغط عن المنطقة، كما تقرر التشاور مع عدد من المدارس في المنطقة بشأن تعديل مواعيد دخول الطلاب وخروجهم، بما يساهم في الحد من الازدحام المروري خلال ساعات الذروة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout