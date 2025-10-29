A + A -

يُردِّد أكثر من نائب مطلع على وقائع الليلة الأخيرة التي سبقَت موعد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، أن الاتصالات في ربع الساعة الأخير انتقلت من التنافس بين فريقٍ نيابي يريد تأمين نصاب انعقاد الجلسة، وفريق آخر يريد إفقاد النصاب، الى إتصالات لتأمين مخرجٍ يُراعي مصلحة الطرفين ويفسح المجال لاحقاً أمام تسوية رئاسية لملف اقتراع المغتربين.

ويقضي المخرج بعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لكي لا تتحول الى جلسة كسر لأحد الفريقين وانتصار لآخر، مقابل عدم التصويت على مشروع قانون المغتربين في جلسة مجلس الوزراء اليوم. وقد حِيك هذا الإخراج في لقاء بري - سلام الصباحي.