بعد حادثة مدرسة عرمون.. بيان لوزارة التربية!

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بيانًا أوضح فيه تفاصيل الحادثة التي تعرّض لها عدد من التلاميذ في مدرسة رفيق الحريري في عرمون.

وجاء في البيان أنّ المدرسة كانت قد استقدمت خلال عطلة الصيف إحدى الشركات المتخصّصة بوضع حبوب لمكافحة الفئران حفاظًا على سلامة المبنى ومحتوياته، وقد تمّ التخلص من هذه المواد فور عودة التلاميذ إلى المدرسة.

وبحسب البيان فأنّ إحدى الحبوب بقيت مخبأة بين الأعشاب قرب حوض للزراعة، حيث عثرت عليها تلميذة من صفوف الروضات وعبثت بها مع اثنين من زملائها.

وأضاف البيان أنّ معلمة الصف تنبّهت للأمر على الفور وأبلغت مديرة المدرسة، التي سارعت كإجراء احترازي إلى نقل التلاميذ إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. وقد أظهرت النتائج أن حالتهم سليمة تمامًا، وصادق الطبيب الشرعي على سلامتهم قبل خروجهم من المستشفى اليوم.

وأكدت الوزارة أنّها تابعت القضية بشكل مباشر منذ لحظة الإبلاغ عنها، بدءًا من مديرة المدرسة وصولًا إلى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، التي عبّرت عن حرصها على سلامة التلاميذ، وأعلنت أنها ستصدر تعميمًا إلى المدارس كافة بوجوب توخي الحذر من أي إجراءات مشابهة قد تحمل مخاطر محتملة.

وشدّد البيان على أنّ الوزارة ستطلب من جميع المدارس إبلاغها مسبقًا بكل الإجراءات الداخلية، لا سيّما تلك المتعلّقة بصحة المياه والسلامة العامة، تفاديًا لأي حوادث مماثلة مستقبلاً.