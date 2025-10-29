بالفيديو: آخر المعلومات... ما جديد لغز إختفاء أوستن تايس؟

A + A -

ذكر تقرير لـ"CNN" أنه على مدار ثلاثة عشر عامًا، ظلّ لغز ما حدث لأوستن تايس يُحيّر إدارات أميركية عديدة. ثم، بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، بدأت تظهر أدلة.

بعد فراره إلى إيران، سافر بسام الحسن، المستشار القوي للرئيس السوري السابق بشار الأسد والرجل الذي احتجز تايس بعد القبض عليه في منتصف آب 2012، إلى بيروت في نيسان، حيث استجوبه محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إلى جانب عدد من مساعديه، بشأن القبض على تايس.

وقال الحسن في حديث لشبكة الـ"CNN": "بالتأكيد، أوستن مات. أوستن مات". أومأ برأسه موافقًا عندما سُئل عما إذا كان تايس قد قُتل عام 2013، قائلًا إنه سلّم أمر الإعدام إلى أحد مرؤوسيه.

وأضاف: "لا أريد حماية بشار الأسد لأنه تخلى عنا وتركنا"، وتابع: "لا أريد حماية روسيا أو إيران، لأن الولايات المتحدة تعتقد أن لروسيا وإيران علاقة بالقضية. وأؤكد لكم أن هذا ليس صحيحًا. هذا يتعلق بالرئيس بشار فقط".

ويزعم الحسن أنه سلّم أمر الإعدام إلى مرؤوس له في ميليشيا الدفاع الوطني السيئة السمعة، الموالية للحكومة السابقة والمدعومة من إيران. وعلمت الشبكة أن الرجل المذكور موجود الآن في روسيا.

وبينما لا تستطيع CNNتأكيد وفاة تايس، فإننا نتلقى لأول مرة معلومات من أشخاص على دراية مباشرة بمحاولة فراره. وتشير الروايات التي يقدمونها بقوة إلى أن تايس قُتل قبل أكثر من عقد، ولكن لا يوجد دليل قاطع. منذ سقوط نظام الأسد العام الماضي، حرصت الحكومة السورية الجديدة على بناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وعملت بشكل وثيق مع المسؤولين الأميركيين للمساعدة في حل قضية تايس. وقد عزز مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقه الخاص، وجمع الأدلة على الأرض.

في المقابل، وافق الضابط السابق في فرع الاستخبارات الخارجية السورية، اللواء صفوان بهلول على التحدث إلى CNNبعد حصوله على إذن من الحكومة الجديدة في دمشق.

وقال بهلول: "ذهبتُ إلى مكتب الحسن، فقال لي: لقد ألقينا القبض على صحفي أميركي. نريد منك استجوابه ومعرفة ما إذا كان مجرد صحفي أم جاسوسًا".

بهلول، الذي قضى وقتًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ويتحدث الإنكليزية بطلاقة، قال لشبكة CNNإنه استجوب تايس ثلاث مرات. وأضاف: "راجعتُ الأسماء وجهات الاتصال على هاتفه، وسألته عن كل اسم. كان متعاونًا. أخبرني أنه ضابط سابق في مشاة البحرية. لم يكن مرتبكًا. كان شجاعًا بما يكفي لمواجهة أمر احتجازه. حتى أننا تحدثنا أحيانًا عن الموسيقى".

احتُجز تايس في مجمع للحرس الجمهوري، يُعرف غالبًا باسم "الطاحونة"، بقيادة غسان نصور، وهو ضابط كبير كان يُقدم تقاريره إلى الحسن. وكثيرًا ما كان الخط الفاصل بين الحرس الجمهوري وقوات الدفاع الوطني غامضًا، إذ كان الضباط يخدمون في كليهما، بمن فيهم نصور.

وبحسب نصور، أُمر الجندي المكلف بإحضار الطعام إلى تايس بعدم التحدث إليه. ويزعم نصور أن جنسية تايس وهويته لم تكن معروفة إلا لقلة من المقربين من الحسن، الذي كان مكتبه يقع على الجانب الآخر من الطريق من "الطاحونة".

وقال جندي من رتبة منخفضة كان يعمل في مكتب الحسن في ذلك الوقت لشبكة CNNعبر الهاتف من قريته في اللاذقية: "اسألوا أي جندي في الطاحونة وسيخبركم أنهم يعرفون أن لدينا سجينًا مهمًا، لكن لا أحد يعرف من هو". وقال إنه لم يعرف أن هذا هو تايس إلا عندما تم الإعلان عن تفاصيل أسره في عام 2025. وقبل ذلك، لم يكن يجرؤ على السؤال.

خلف الكواليس

وقال كل من نصور وبهلول لشبكة CNN، إن الأسد كان سعيدًا عندما تم القبض على تايس لأول مرة ورأى فيه بطاقة قيمة يمكن استخدامها في المفاوضات اللاحقة مع الولايات المتحدة.

وقال نصور: "كان الأسد يعلم بشأن تايس، وكان يعلم أنه يستطيع استخدامه في المفاوضات. سيكون من الغباء قتله... والتخلي عن ورقة رابحة في يده".