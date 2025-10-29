living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 تشرين الأول 2025

29
OCTOBER
2025
البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تقول مصادر نيابية إن اتفاقاً رئاسياً جرى حول التعامل مع قضية الانتخاب الاغترابي سوف يتمّ تظهيرها في اجتماع الحكومة اليوم أدّت إلى رفع الجلسة النيابيّة، وفق مخرج لائق هو عدم اكتمال النصاب الذي كان ينقصه حضور نائبين موجودين ولم يتم احتسابهما عمداً لتسهيل المخرج وإن ما قاله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب عن عدم الرغبة بالتشريع في قضية وطنية حساسة بغياب مكوّنات رئيسية عن الجلسة هو موقف رئيس المجلس. وتقول المصادر إن رئيس الحكومة كان شريكاً في الحل وشاهداً على المخرج وإن رئيس كتلة القوات اللبنانية كان على علم بما جرى وشريكاً في الاتفاق.

 

كواليس

في حوار بين شخصيتين بارزتين غير لبنانيتين سألت إحداهما الأخرى عن إمكانية المساعدة في صفقة تتضمّن تسليم حزب الله سلاحه مقابل جدولة زمنية لانسحاب إسرائيلي ووقف الاعتداءات، أجابت الأخرى أنه بالإضافة طبعاً إلى إطلاق سراح الأسرى يجب إنجاز إعادة الإعمار إلى الجدول الزمني، لكن ذلك لن يكون كافياً لإقناع حزب الله بتسليم السلاح دون جدول زمنيّ لتسليح الجيش بما يضمن على الأقل دفاعاً جوّياً فعّالاً لحماية لبنان، وإنجاز سياسي لبناني فلسطيني يحققه السلاح وهو حق العودة للاجئين الفلسطينيين في لبنان على الأقل، بما يحقق منع التوطين المنصوص عليه في الدستور اللبناني وفتح الطريق لحق العودة كمساهمة من المقاومة اللبنانية لصالح القضية الفلسطينية. وختمت الشخصية أنه إذا تم الحصول على إجماع لبناني وعربي ودولي على هذه المعادلة يمكن الدخول في مفاوضات حولها دون ضمان مسبق بأن يقبلها الحزب.

 

 

 

 

اللواء: أسرار


لغز
يؤكد وزير معني في مجالسه، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت فقط «تقنية» ولم تتعرَّض لأية خلفيات سياسية..

 

غمز
تدور وراء الكواليس اوسع عملية ترشيح وتبديل للنواب، على مستوى غالبية الكتل، وبالتعامل مع بعض التغييرييِّن، ضمن سقف قطع الطريق أمام عودتهم للمجلس..


همس
تزايدت المخاوف، استناداً الى التقارير الاسرائيلية من لجوء جيش الاحتلال الى تنفيذ عمليات في عمق البقاع، لمواجهة ما يسميه بإعادة بناء قوة حزب الله، في تلك المنطقة..

