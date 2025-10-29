living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 تشرين الأول 2025

29
OCTOBER
2025
النهار: أورتاغوس تنقل إطاراً لتوسيع سياسي لـ"الميكانيزم"... الأكثرية أسقطت الجلسة واختبار جديد لمجلس الوزراء

 

 

 


الأخبار: القاهرة تعرض الوساطة وواشنطن تؤكد أن حزب الله يعيد بناء قوته
تهديد بغاة النصيحة: فاوضوا إسرائيل
"القسام" تربك نتنياهو... عودة الغارات

 

 


الديار: لبنان في سباق الزمن بين الحرب والتفاهمات!
رسائل بيروتية متناقضة: «تقييم» أميركي و«استكشاف» مصري
بعد تعطيل التشريع... عقدة «المغتربين» تهدد الحكومة

 

 

 

الجمهورية: أورتاغوس نقلت عم إطمئنان لا تهديدًا
رشاد يعرض وساطة مصير للاستقرار

 

 

 

اللواء: أورتاغوس تثير إعادة تسليح الحزب.. ورشاد يكشف عن استعداد لتثبيت الاستقرار جنوباً
اقتراع المغتربين يحط في مجلس الوزراء بعد تطيير النصاب النيابي.. واتصالات لتجنُّب التعطيل

 

 

 


البناء: جيش الاحتلال يرسم بمباركة أميركية وبدماء الفلسطينيين قواعد الاشتباك في غزة | أورتاغوس وعدت بتفعيل الميكانيزم لضمان عودة الحياة المدنية إلى قرى الجنوب | نصاب الجلسة النيابية يطلق التفاوض حول قانون الانتخاب على طاولة الحكومة

 

 

 


l'orient le jour: Israël bat les tambours de la guerre, Ortagus garde le silence

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: لبنان يؤكد لأورتاغوس ضرورة تفعيل عمل لجنة «الميكانيزم» ووقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: غزة: الغارات تقتل 35 فلسطينيا و«حماس» تعثر على جثتي رهينتين إضافيتين

