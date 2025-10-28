عملية سلب وإطلاق نار في الصفرا!

A + A -

تعرّض المواطن "ا.م".، مساء أمس، إلى عملية سلب على الطريق البحريّة في بلدة البوار قضاء كسروان.

وأقدم مجهولون على اعتراض طريقه ومحاولة سلب دراجته النارية، وعندما حاول مقاومتهم أطلقوا النار باتجاهه ما أدى إلى إصابته بطلقات عدّة نارية في فخذه.

وقد نقل المصاب إلى مستشفى سيدة ماريتيم لتلقي العلاج اللازم ووصفت حالته الصحية بالحرجة.

وبعد تنفيذ العملية، عمد المعتدون إلى سرقة الدراجة النارية والفرار إلى جهة مجهولة.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث وباشرت الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم.