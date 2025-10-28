living cost indicators
وداع الإعلامي بسام براك بمأتم رسمي في عين الريحانة

28
OCTOBER
2025
ودع لبنان والجسم الاعلامي الإعلامي بسام براك، بمأتم رسمي وثقافي، في كنيسة سيدة الخلاص الرعائية – عين الريحانة، حيث ترأس رئيس أساقفة دير الأحمر – بعلبك للموارنة المطران حنا رحمة صلاة الجناز، بمشاركة المطران سمعان عطاالله ولفيف من الكهنة، وحضور ممثل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص، ممثل الرئيس أمين الجميل والنائب سامي الجميل النائب سليم الصايغ، ممثل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل العميد ميشال عواد، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، رئيس مجلس إدارة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بيار الضاهر، وحشد كبير من الإعلاميين والإعلاميات.

وألقى عطاالله عظة تناول فيها مسيرة الراحل "الغنية بالعطاء والتزامه القيمي والإنساني".


وزير الاعلام 
وقلد الوزير مرقص الراحل وسام الاستحقاق اللبناني البرونزي باسم رئيس الجمهورية، تقديرا لمسيرته الإعلامية والثقافية الطويلة وعطاءاته في ميادين الكلمة والفكر والإبداع، وقال: "ايها الفقيد الغالي، تقديرا للموهبة الفكرية التي عبرت فيها من خلال اللغة العربية عن أعمق المعاني وأصدق التعابير، فكنت الصوت الدافئ والجميل الذي رافق اللبنانيين في المحطات الزمنية والروحية وطبعت في ذاكرتهم أصالة التقاليد وروح الثقافة اللبنانية، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون منحكم وسام الاستحقاق اللبناني البرونزي، وكلفني فشرفني أن أضعه على نعشك في يوم وداعك، وأن أتقدم من عائلتك بأحر التعازي".

بو ملهم 
أما زوجة الراحل دونيز بو ملهم فتحدثت عن معاناته مع المرض، مشيرة الى أنه واجهه ب"إيمان راسخ وصلابة روحية ومعنوية، تاركا إرثا من المحبة والوفاء والكلمة الصادقة".

رزق 
وبعد الصلاة تحدث كاهن رعية سيدة الخلاص – عين الريحانة الأب إميل رزق عن مزايا براك ومسيرته المهنية والروحية، ثم ووري الراحل في مدافن العائلة.

{{article.title}}
