إجراء مثير للجدل لأورتاغوس... هل من رسائل تحذيرية للبنان؟!

بدأت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس جولتها بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة صباحاً.

في هذا السياق، كشفت مصادر عين التينة لـ"لمدن" أن "اللقاء بين بري والموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس كان جيدًا وبناءً"، واللافت ما نقلته المصادر أن "اللقاء خلا من كل ما تم ترويجه قبل أيام من رسائل تحذيرية للبنان وما مورس من تهويل خلال الأيام الماضية لم يكن له مكان في اللقاء".

ولفتت المصادر إلى أن "اللقاء من الممكن البناء عليه للفترة المقبلة"، مضيفة أن "الرئيس بري أكد أن لبنان يقوم بدوره وملتزم بالاتفاقات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار، والمطلوب التزام من جانب إسرائيل".

كما أكد الرئيس بري أمام أورتاغوس أن الميكانزيم هي المعنية بتطبيق ما تم الاتفاق عليه.