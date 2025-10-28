عطالله: "المشكل" بين الفريقين المتنازعين يؤدي إلى "تطيير" الإنتخابات بتفاهم ضمني!

A + A -

حذّر عضو تكتل لبنان القوي جورج عطالله من أن "المشكل" الحالي بين الفريقين المتنازعين يؤدي الى "تطيير" الانتخابات بتفاهم ضمني، قائلاً: "هذا خوفنا".

وأوضح عطالله: أتينا لنمارس دورنا الطبيعي لان كثيراًمن القوانين الاصلاحية يجب ان تكون على سكة الاطلاق وخاصة في ظل الظروف المستمرة منذ ستة أعوام.

وقال: المشكل الاساسي أن الكباش الحالي يأخذنا الى مكان اخر والخوف الكبير ان يأخذنا الى "تطيير" الانتخابات برمتها.



وأضاف عطالله: نحن اضفنا حق الترشيح للانتشار ليحمل همومه وهناك فريق أصبح يعتبر ما رآه انجازاً في العام ٢٠١٧ اقصاء للمنتشرين ونحن نقول له الإقصاء عندما ننزع عن الانتشار حقه في التمثيل.

وشدد عطالله على أن "الحل الأمثل هو تطبيق القانون النافذ وعلى أن "هناك مواعيد دستورية يجب ان نلتزم جميعا بها".

وأكد: التعديل الأمثل هو في الاقتراح الذي طرحه رئيس التيار لجهة اقتراع المنتشرين في مكان إقامتهم إما للنواب الستة في الخارج أو في قيد نفوسهم في لبنان وهذا الحل الأمثل.

وختم: "كان من الأجدى أن يلتزم القوات والكتائب بما تم إنجازه في الـ٢٠١٧".