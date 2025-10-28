"كارثة" صحية جسيمة في أبي سمراء!

A + A -

قامت الدائرة الصحية في بلدية طرابلس، وبمؤازرة من القوى الأمنية، بجولة ميدانية في منطقة أبي سمراء، حيث تمّ ضبط مخالفات صحية جسيمة تتعلق بالنظافة وسلامة الأغذية.

وبناءً على هذه التجاوزات، تمّ تشميع محلات بالشمع الأحمر من بينها معمل البان واجبان ومحل معجّنات مخالف.

وجاء القرار تنفيذًا للكتب الصادرة عن البلدية وحرصًا على صحة المواطنين التي تبقى خطًا أحمر. والمحلات المغلقة لن يُعاد فتحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط الصحية المطلوبة.

واكدت بلدية طرابلس انها" تواصل حملاتها دون توقّف، وتتمنى تعاون الجميع لحماية المجتمع ومنع أي استهتار بالصحة العامة".