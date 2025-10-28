سرقت 90 ألف دولار واختفت.. هذا ما حصل في بيروت!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 11-10-2025، ادّعىالمواطن أ. ن. (مواليدعام1961) بسرقةمبلغحوالَي90ألفدولارٍأميركي، منمنزلهالكائنفيمحلّة تلّة الخيّاط - بيروت.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، إجراءاتها لتحديد الفاعل وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تبيّن لشعبة المعلومات أن من نفّذت عمليّة السّرقة هي مدبّرة المنزل لدى المدّعي التي توارت عن الانظار بعد عمليّة السّرقة، وهي المدعوّة: و. ق. (مواليد عام 1995، سورية).

بتاريخ 13-10-2025، وبنتيجة المتابعة التّقنيّة والاستعلاميّة التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، توصّلت إلى تحديد مكان اختباء المشتبه فيها في الليلكي، حيث نفّذت قوّة من الشّعبة مداهمة للمكان المذكور، وتمكّنت من توقيفها وضبط مبلغ 76,491 دولار.

بالتّحقيق معها، اعترفت بما نُسِبَ إليها وأنها نفّذت عمليّة السّرقة مستغلّةً غياب المدّعي الموقّت عن المنزل، وأنها أنفقت حوالي 5 آلاف دولار أميركي من المال المسروق.

أعيد المبلغ المضبوط إلى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفة، وأودعت المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.