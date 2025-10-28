عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 تشرين الأول 2025

الأخبار: جعجع قائد "الثورة" ضد بري...
والجالية في ميشيغن: ممنوع تجاوزنا\
إسرائيل تطلب علنًا الصدام بين الجيش والمقاومة وتهدد بالحرب مجددًا
إنذار أخير من برّاك: نزع السلاح الآن!
يونيفيل أوروبية بعد 2026؟
النهار: حركة ديبلوماسية استثنائية تسابق خطر التدهور... كتل الأكثرية تضغط بقوة لإسقاط الجلسة اليوم
الجمهورية: دفع مصري على خط التسوية
تطيير النصاب يهدّد جلسة التشريع
اللواء: أورتاغوس تعود بمآخذ على لبنان.. ورشاد يحمل رسالة «تحوّط» من المخاطر
حملة شيعية الأعنف على جعجع منذ نهاية الحرب.. ونصاب الجلسة التشريعية مؤمَّن
البناء: التهويل بالحرب الإسرائيلية لم يفلح بتمهيد طريق أورتاغوس لانتزاع التنازلات | لبنان يسأل عن مهمة الميكانيزم بين مراقبة الجيش جنوب الليطاني وإلزام الاحتلال | نصاب الجلسة النيابية اليوم يكشف التحالفات السياسية والانتخابية حكومياً ونيابياً
الديار: لبنان يتبلّغ اول احاطة امنية ــ سياسية بعد «شرم الشيخ»
«جس نبض» مصري حول التفاوض وقلق من «اسرائيل»
اورتاغوس لرفع منسوب الضغط ولا تبنٍ للتهديد بالحرب؟!
?l'orient le jour: Vote des expatriés : Berry prendra-t-il sa revanche
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: جلسة البرلمان اليوم أمام مصير مجهول.. ترقّب لنتائج زيارة أورتاغوس والسفير المصري يؤكد دعم مواقف الرئيس عون
الشرق الأوسط السعودية: رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: وقف النار في غزة لا يكفي
مصطفى قال إن الحكومة مستعدة للعمل مع قوة دولية يؤسسها «مجلس الأمن» بطلب فلسطيني