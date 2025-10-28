عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 تشرين الأول 2025

A + A -

الأخبار: جعجع قائد "الثورة" ضد بري...

والجالية في ميشيغن: ممنوع تجاوزنا\

إسرائيل تطلب علنًا الصدام بين الجيش والمقاومة وتهدد بالحرب مجددًا

إنذار أخير من برّاك: نزع السلاح الآن!

يونيفيل أوروبية بعد 2026؟



النهار: حركة ديبلوماسية استثنائية تسابق خطر التدهور... كتل الأكثرية تضغط بقوة لإسقاط الجلسة اليوم



الجمهورية: دفع مصري على خط التسوية

تطيير النصاب يهدّد جلسة التشريع



اللواء: أورتاغوس تعود بمآخذ على لبنان.. ورشاد يحمل رسالة «تحوّط» من المخاطر

حملة شيعية الأعنف على جعجع منذ نهاية الحرب.. ونصاب الجلسة التشريعية مؤمَّن



البناء: التهويل بالحرب الإسرائيلية لم يفلح بتمهيد طريق أورتاغوس لانتزاع التنازلات | لبنان يسأل عن مهمة الميكانيزم بين مراقبة الجيش جنوب الليطاني وإلزام الاحتلال | نصاب الجلسة النيابية اليوم يكشف التحالفات السياسية والانتخابية حكومياً ونيابياً

الديار: لبنان يتبلّغ اول احاطة امنية ــ سياسية بعد «شرم الشيخ»

«جس نبض» مصري حول التفاوض وقلق من «اسرائيل»

اورتاغوس لرفع منسوب الضغط ولا تبنٍ للتهديد بالحرب؟!

?l'orient le jour: Vote des expatriés : Berry prendra-t-il sa revanche



عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: جلسة البرلمان اليوم أمام مصير مجهول.. ترقّب لنتائج زيارة أورتاغوس والسفير المصري يؤكد دعم مواقف الرئيس عون



الشرق الأوسط السعودية: رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: وقف النار في غزة لا يكفي

مصطفى قال إن الحكومة مستعدة للعمل مع قوة دولية يؤسسها «مجلس الأمن» بطلب فلسطيني