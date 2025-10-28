أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 28 تشرين الأول 2025

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول دبلوماسي أوروبي إن تشكيل القوة الدولية الخاصة بقطاع غزة صار مشروطاً بصدور قرار عن مجلس الأمن الدولي بتوافق عربي أوروبي وإن واشنطن أبلغت الطرفين العربي والأوروبي عدم ممانعتها لذلك رغم الاعتراض الإسرائيلي. ويعتقد الدبلوماسي الأوروبي أن عودة اللغة الناعمة تجاه روسيا والصين من الجانب الأميركي تأخذ بالاعتبار على الأرجح الحاجة إلى موافقتهما على أي قرار خاص بتشكيل قوة غزة، علماً أن التعقيدات ليست شكلية لأن القرار الأممي يستحيل أن لا يتضمن إشارات واضحة نحو إقامة الدولة الفلسطينية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وفتح المعابر وإنهاء كل القيود على دخول المساعدات الإنسانية وصولاً إلى إعادة تعويم دور الأونروا، ولذلك لا يمكن النظر للاعتراض الإسرائيلي باعتباره مجرد اعتراض على المبدأ بل على تفاصيل حتمية تشكل خطوط حمراء إسرائيلية ما يرسم علامة سؤال كبرى حول فرص تشكيل القوة الدولية.

كواليس

قال خبير في الشؤون العسكرية إن أحد أبرز أسباب استبعاد خيار حرب إسرائيلية جديدة على لبنان هو اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم تنفذ منه “إسرائيل” أي بند حقق لها التزام المقاومة بإخلاء جنوب الليطاني قبل التحقق من انسحابها إلى ما وراء الخط الأزرق، كما هو النص الأصلي للقرار 1701، وإذا وقعت حرب جديدة من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى سقوط الاتفاق الحالي لوقف إطلاق النار وعودة المقاومة إلى الخط الأمامي من الحدود و”إسرائيل” التي تأمل بتحقيق نتائج أفضل في هذه الحرب ليس ضمانة بأن ذلك سوف يحدث وهي تعلم أن الحرب تحتمل ضغوطاً دولية على خلفية كل الذاكرة العالمية عن الحرب التي توقفت جزئياً قبل أسابيع قليلة كما تحتمل فرضية الفشل في الحرب البرية وهي غير واثقة من أن اتفاقاً جديداً سوف يعيد المقاومة إلى ما وراء الليطاني كالاتفاق القائم حالياً، ولذلك يبقى الخيار الأمثل لـ”إسرائيل” بقاء الاتفاق وإنجازاته والتهرب من تنفيذ التزاماته والعمل تحت سقف وجوده لتحقيق مكاسب تكتيكية تراكمية غير بسيطة بضرب بنية المقاومة.

اللواء: أسرار

لغز

تتكاثر في بيروت، على نحو مثير للتساؤلات ظاهرة معارض السيارات المستوردة، على الرغم من الكساد الذي يضرب الأسواق وأسعار الجمارك المرتفعة!



غمز

لم يستقر التوجُّه النيابي بعد، حول طريقة لرفع مخصصات النائب الحالي إلى 3000 دولار أميركي، في ظل عدم السير بزيادة رواتب القطاع العام..



همس

يدور تباين داخل فريق اللجنة الدبلوماسية الخماسية تجاه أداء وقرارات تخصُّ ملفات حساسة..