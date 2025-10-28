الأنباء الكويتية: تعطيل الجلسة التشريعية اليوم

A + A -

الأنباء الكويتية: في الشأن الخاص بقانون الانتخابات، أعلن تكتل «الجمهورية القوية» بعد اجتماعه برئاسة رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع في معراب، مقاطعة الجلسة العامة للمجلس النيابي التي دعا إليها الرئيس نبيه بري وحددها اليوم الثلاثاء.

وانضم نواب من كتل عدة إلى مستقلين في مقاطعة الجلسة. وتوقعت مصادر ان يؤدي تعطيل الجلسة اليوم الثلاثاء، إلى دفع الأمور نحو ضرب أي تسوية مقترحة تقوم على عدم كسر أي فريق.

ورأت ان الذهاب بعيدا في تمسك كل فريق بموقفه، سيكون له عواقب سلبية على بلد يقف على حافة تهديد إسرائيلي بتوسيع الحرب.