الشرق الأوسط السعودية: مساعٍ مصرية ــ أميركية لإخراج لبنان من أزمته

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: محمد شقير-

تكشف زيارة مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد إلى بيروت اليوم، بعد ساعات على وصول الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى العاصمة اللبنانية، عن مساعٍ مصرية - أميركية لإخراج لبنان من أزمته في ظل تمادي إسرائيل في خروقها واعتداءاتها وعدم التزامها بوقف الأعمال العدائية.

ووصلت أورتاغوس إلى بيروت، قادمة من تل أبيب التي كان قد زارها رشاد الأسبوع الماضي.

وقال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» إن رشاد لا يحمل أفكاراً جاهزة وإن مهمته تتلخص في استكشاف الموقف اللبناني لتقدير ما إذا كانت الأبواب مفتوحة أمام قيام القيادة المصرية بوساطة على غرار الوساطة في غزة.

في غضون ذلك، سجّلت قوات «اليونيفيل» سابقة، بإسقاط مسيّرة إسرائيلية حلّقت فوق دورية للبعثة «بشكل عدواني» ما اضطرها لإطلاق النار عليها وإسقاطها، قبل أن يطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه قوات حفظ السلام.