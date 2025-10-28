living cost indicators
الأخبار: «المرصد السوري»: توتر في السقيلبية بعد الاعتداء على مواطنين مسيحيين

28
OCTOBER
2025
الأخبار: حاول أحد مسلحي العشائر التحرش بفتاة من مدينة السقيلبية ما دفع عدداً من الشبان للتصدي له، ليعود بعد ساعات برفقة آخرين يستقلون دراجات نارية، واعتدوا بالضرب على عدد من المدنيين قبل أن يلوذوا بالفرار.


شهدت مدينة السقيلبية، التي يقطنها مواطنون من أتباع الديانة المسيحية، يوم أمس، توتراً أمنياً على خلفية اعتداء مسلحين على عدد من الأهالي.

 

وفي التفاصيل، أفادت مصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنّ أحد مسلحي العشائر حاول التحرش بفتاة من المدينة، ما دفع عدداً من الشبان للتصدي له ومنعه من ذلك. وبعد ساعات من الحادثة، عاد المسلح برفقة آخرين يستقلون دراجات نارية، واعتدوا بالضرب على عدد من المدنيين قبل أن يلوذوا بالفرار.

 

وعلى إثر الحادثة، انتشرت قوى الأمن العام في المدينة ولاحقت عدداً من الدراجات النارية التي كان يستقلها مسلحون يُعتقد أنهم من المجموعة ذاتها، وسط حالة من التوتر سادت أحياء المدينة.

 

وتُعدّ مدينة السقيلبية الواقعة في ريف حماة الغربي من أبرز المدن ذات الغالبية المسيحية في سوريا، ويقطنها آلاف المواطنين من أتباع الطائفة الأرثوذكسية.

 

وعلى الرغم من تمتعها بهدوء نسبي مقارنة بمناطق أخرى في ريف حماة، شهدت المدينة في فترات سابقة حوادث توتر بين الأهالي وبعض المجموعات المسلحة القادمة من القرى المجاورة ذات الغالبية العشائرية، بسبب خلافات فردية أو محاولات فرض نفوذ، ما زاد من حساسية التعايش الأهلي فيها.

الأخبار
