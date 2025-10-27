بالفيديو- قضاة يضعون الملفات في الجوارير.. كلام إيناس يثير الموضوع!

A + A -

رغم التعيينات والتشكيلات القضائية الجديدة، لا زال بعض القضاة يمارسون الاسلوب نفسه بحفظ الشكاوى للمواطنين والملفات في الجوارير من دون اتخاذ الاجراءات اللازمة وتسريع المحاكمات.

وفي حلقة كلام إيناس، طالب النائب جورج عدوان من المواطنين التقدم بشكوى أمام رئيس التفتيش القضائي أيمن عويدات بحال وجود أي تقصير، لأن القاضي عويدات سيحاسب.

أما وضع قصور العدل فلا زال على حاله، من إهمال وغياب نظافة ومقومات العمل الكريم.

وكانت السيدة إيناس الجرمقاني كانت قد اتصلت بوزير العدل نصار عارضة مبادرة لتنظيف قصور العدل خصوصا في بيروت، إلّا أنه حتى الساعة لا جواب وان كانت المبادرة لا زالت قائمة.