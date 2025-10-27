إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء...

A + A -

صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي:

السّاعة 11:00 من يوم الثلاثاء 28-10-2025، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامة لاستكمال دراسة وإقرار المشاريع والقوانين التي كانت مدرجة على جدول الأعمال.

لذلك، سيتمّ إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور وحتّى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.