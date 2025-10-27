living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا الى لبنان!

27
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن مكتب الصحافة التابع للكرسي الرسولي عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت روما (الواحدة ظهرا بتوقيت بيروت) البرنامج الرسمي للزيارة الرسولية التي سيقوم بها الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر الى لبنان بين 30 تشرين الثاني و2 كانون الأول 2025، لمدة ثلاثة ايام، آتيا من تركيا، بعد المشاركة في إحتفالات الذكرى 1700 سنة لإنعقاد مجمع نيقية المسكوني.

وفي ما يلي نص البرنامج الرسمي:

الأحد 30 تشرين الثاني 2025

15:45 الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت (مراسم الاستقبال الرسمية)

16:45 زيارة الى رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري

17:15 لقاء مع رئيس مجلس النواب

17:30 لقاء مع رئيس مجلس الوزراء

18.00 لقاء مع السلطات، وممثلي المجتمع المدني، والسلك الدبلوماسي (كلمة الأب الأقدس)

الاثنين 1 كانون الأول 2025عنايا حريصا بيروت بكركي

9:45 زيارة وصلاة عند ضريح القديس شربل مخلوف في دير مار مارون عنايا

11:20 لقاء مع الأساقفة والكهنة والمكرّسين والعاملين في الرعويات في مزار سيدة لبنان حريصا (كلمة الأب الأقدس)

12:30 لقاء خاص مع البطاركة الكاثوليك في السفارة البابوية

16:00 لقاء مسكوني وحواري بين الأديان في ساحة الشهداء بيروت (كلمة الأب الأقدس)

17:45 لقاء مع الشباب في ساحة الصرح البطريركي الماروني بكركي (كلمة الأب الأقدس)

 

الثلاثاء 2 كانون الأول 2025جل الديب بيروت روما

8:30 زيارة للطاقم الطبي والمرضى في مستشفى راهبات الصليب جل الديب

9:30 صلاة صامتة في موقع انفجار مرفأ بيروت

10:30 الاحتفال بالقداس الإلهي في “الواجهة البحرية لبيروت” (عظة الأب الأقدس)

12:45 مراسم الوداع الرسمي في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت (كلمة الأب الأقدس)

13:15 المغادرة إلى روما

16:10 الوصول إلى مطار روما/فيوميتشينو الدولي

 

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout