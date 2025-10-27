اليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا الى لبنان!

A + A -

أعلن مكتب الصحافة التابع للكرسي الرسولي عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت روما (الواحدة ظهرا بتوقيت بيروت) البرنامج الرسمي للزيارة الرسولية التي سيقوم بها الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر الى لبنان بين 30 تشرين الثاني و2 كانون الأول 2025، لمدة ثلاثة ايام، آتيا من تركيا، بعد المشاركة في إحتفالات الذكرى 1700 سنة لإنعقاد مجمع نيقية المسكوني.

وفي ما يلي نص البرنامج الرسمي:

الأحد 30 تشرين الثاني 2025

15:45 الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت (مراسم الاستقبال الرسمية)

16:45 زيارة الى رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري

17:15 لقاء مع رئيس مجلس النواب

17:30 لقاء مع رئيس مجلس الوزراء

18.00 لقاء مع السلطات، وممثلي المجتمع المدني، والسلك الدبلوماسي (كلمة الأب الأقدس)

الاثنين 1 كانون الأول 2025– عنايا – حريصا – بيروت – بكركي

9:45 زيارة وصلاة عند ضريح القديس شربل مخلوف في دير مار مارون – عنايا

11:20 لقاء مع الأساقفة والكهنة والمكرّسين والعاملين في الرعويات في مزار سيدة لبنان – حريصا (كلمة الأب الأقدس)

12:30 لقاء خاص مع البطاركة الكاثوليك في السفارة البابوية

16:00 لقاء مسكوني وحواري بين الأديان في ساحة الشهداء – بيروت (كلمة الأب الأقدس)

17:45 لقاء مع الشباب في ساحة الصرح البطريركي الماروني – بكركي (كلمة الأب الأقدس)

الثلاثاء 2 كانون الأول 2025– جل الديب – بيروت – روما

8:30 زيارة للطاقم الطبي والمرضى في مستشفى راهبات الصليب – جل الديب

9:30 صلاة صامتة في موقع انفجار مرفأ بيروت

10:30 الاحتفال بالقداس الإلهي في “الواجهة البحرية لبيروت” (عظة الأب الأقدس)

12:45 مراسم الوداع الرسمي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت (كلمة الأب الأقدس)

13:15 المغادرة إلى روما

16:10 الوصول إلى مطار روما/فيوميتشينو الدولي