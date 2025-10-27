طقس خريفي مستقر حتّى الخميس...

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وفوق الجبال، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلا بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويستمر حتى يوم الخميس حيث ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل مع انخفاض نسبة الرطوبة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29 درجة، في طرابلس بين 20 و 28 درجة ، في زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وفوق الجبال، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

الأربعاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال .

الخميس:

صاف مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بينما ترتفع على الساحل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية يرافقها انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة ، في الداخل من 10 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,52

-ساعة غروب الشمس: 16,51