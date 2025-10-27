ما حقيقة استعداد الجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل مع الحزب؟

A + A -

أكدت القناة 12 الإسرائيلية مساء أمس الأحد أنه لا توجد أي استعدادات لدى الجيش الجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل مع "حزب الله".

وأشارت القناة، إلى انه بعد انتشار "رسائل كاذبة" خلال النهار تدعو سكان الحدود الشمالية إلى الاستعداد للتصعيد مع حزب الله، أكد الجيش الإسرائيلي أنه "لا يوجد أي حدث غير عادي".



ولفتت القناة إلى أنه في أعقاب شائعات حول استعدادات للتصعيد مع حزب الله، بما في ذلك تعليمات كاذبة للسكان بتخزين المواد الغذائية والمعدات الأساسية، فقد أوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد "استعدادات خاصة" على الحدود اللبنانية.