هل يستعد الجيش الإسرائيلي لمزيد من التصعيد في لبنان؟!

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد، بأنه لا توجد استعدادات لدى الجيش لتصعيد محتمل مع "حزب الله" اللبناني.

وقالت القناة، إنه بعد انتشار "رسائل كاذبة" خلال النهار تدعو سكان الحدود الشمالية إلى الاستعداد للتصعيد مع حزب الله، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه "لا يوجد أي حدث غير عادي".

وأشارت القناة إلى أنه في أعقاب شائعات حول استعدادات للتصعيد مع حزب الله، بما في ذلك تعليمات كاذبة للسكان بتخزين المواد الغذائية والمعدات الأساسية، فقد أوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد "استعدادات خاصة" على الحدود اللبنانية.

ونقلت القناة عن الجيش قوله إنه "في الوقت نفسه، تتواصل العمليات ضد عناصر حزب الله الإرهابيين في الأراضي اللبنانية، وقد تم القضاء على عنصرين لتورطهما في تهريب الأسلحة واستعادة القدرات العسكرية للحزب".

وفي تصعيد لافت، شهد لبنان خلال الساعات الـ24الماضية سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت قيادات بارزة في حزب الله، في عمليات وصفت بأنها الأوسع منذ بدء التصعيد الحدودي بين الحزب وإسرائيل.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن دائرة الاستخبارات تتابع عن كثب التطورات في لبنان، مؤكدة أن العمليات ستستمر طالما استمر حزب الله في تهديد الحدود الشمالية والمواطنين الإسرائيليين.

وشهدت الفترة الماضية 4 عمليات اغتيال منفصلة في 4 مواقع مختلفة داخل لبنان، أسفرت عن مقتل 5 عناصر من الحزب، ضمن جهود لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراه العسكرية في الجنوب.