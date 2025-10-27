الجمهورية: "معاريف الإسرائيلية": لهذا السبب حزب الله يعتمد نهج «التضحية التكتيكية» بكوادره في الجنوب

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تتقاطع التقديرات لدى عدد من الأوساط السياسية حول إمكان قيام إسرائيل بعمل عدواني على لبنان في الفترة القريبة المقبلة، لأنّ عدداً من المؤشرات الإسرائيلية تبرز ذلك، ولا سيما منها التصعيد الميداني الواضح الذي ظهر في الأيام الأخيرة، وامتد من المناطق المحاذية للحدود الجنوبية إلى البقاع، وبكثافة لافتة.

والمثير كان أمس التقرير الذي نشرته صحيفة «معاريف»، وتضمّن تلميحات مبطنة إلى أنّ قيام إسرائيل بتوسيع ضرباتها بات أمراً اضطرارياً ومحسوماً.

ويتهم التقرير «حزب الله» بأنّه يعتمد نهج «التضحية التكتيكية» بكوادره في الجنوب، ليتسنى له استعادة قواته في مناطق جنوب الليطاني، أي أنّه يفضّل تحمّل الخسائر اليومية الباهظة بمنظومته البشرية بصمت، لكي يتابع عملية بناء قدراته هناك.

فالردّ على إسرائيل في لحظة غير مناسبة سيعرّضه لضربات ليس مستعداً لتحمّلها. وفي عبارة أخرى، هو يفضّل أن يتلقّى الضربات المكلفة من دون ضجيج، لأنّه سيردّ في الظرف المناسب، بعد أن يستكمل خطة استعادة القدرات.

وهذا التقرير قرأه كثير من الخبراء بوصفه تحريضاً واضحاً على الحزب، الذي يعلن في وضوح أنّه يتعاون تماماً مع الجيش اللبناني في جنوب الليطاني ويقوم بتسليمه مخازنه ومنصات صواريخه.

ويلتقي التقرير مع إعلان إسرائيل قبل أيام عن عمليات تهريب للسلاح من بقعة جبل الشيخ في سوريا إلى «حزب الله» في لبنان. وهذه التسريبات الإسرائيلية تصبّ في خانة التمهيد لعمليات عسكرية موسعة ضدّ لبنان.