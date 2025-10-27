الأنباء الكويتية: هل تحمل أورتاغوس رسائل إيجابية من إدارتها يبنى عليها؟

A + A -

الأنباء الكويتية: تصل الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس إلى لبنان اليوم قادمة من إسرائيل لتشارك في اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار (الميكانيزم) بعد غد الأربعاء. والسؤال المطروح: هل ستخرق الموفدة الأميركية جمود الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين، وتحمل رسائل إيجابية من إدارتها يبنى عليها؟

وكانت المواقف الأميركية وما حملته من تحذيرات وتأويلات، خلقت حالة من القلق من دون أي معطى أو إجابات واضحة حول مسار الأمور. وفي الوقت عينه ينتظر الدور الذي سيقوم به الرئيس الجديد للجنة الجنرال الاميركي جوزف كليرفيلد، الذي توقعت مصادر عدة ان يحدث تغييرا ما في آلية عمل هذه اللجنة.