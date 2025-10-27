عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 تشرين الأول 2025

A + A -

النهار: التصعيد يرسم مخاوف أولية على زيارة البابا كتل الأكثرية نحو الرد غداً على "تعنّت بري"

الأخبار: العرض الأميركي للبنان أسوأ من 17 أيار

قاسم: المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان

السلطة للمقاومة: تسليم السلاح أولاً!

الجمهورية: جلسة التشريع مهددة بالمقاطعة

إسرائيل تصعّد إلى إغتيال الكوادر

اللواء: عراضة أميركية - إسرائيلية عند الحدود.. و«رسالة حاسمة» مع مدير المخابرات المصرية إلى بيروت

القوات تقاطع الجلسة غداً اعتراضاً على «تسلُّط برِّي».. وحزب الله للتعاون مع رئيس الحكومة ولن يبادر إلى الحرب

البناء: المرحلة الثانية في غزة تنتظر القوة الدولية العالقة عند مشاركة تركيا ومجلس الأمن | قاسم: ‭●‬ المقاومة وسلاحها للدفاع ونحن جاهزون ‭●‬ لإعادة النظر بلجنة الميكانيزم ‭●

الديار: تصعيد «إسرائيلي» واسع قبل زيارة أورتاغوس إلى بيروت

المطالبون بتعديل قانون الانتخاب يستنفرون لمقاطعة الجلسة التشريعية غدا

l'orient le jour: Dernière chance avant décembre ? La diplomatie au chevet d’un Liban au bord de l’explosion

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: لبنان متمسك بعرضه الخاص بالتفاوض والموفدة الأميركية أورتاغوس تعود إلى بيروت اليوم



الشرق الأوسط السعودية: عباس يمهد للشيخ قيادة مرحلة بالغة التعقيد

مصادر: قرار تعيينه رئيساً حال شغور المنصب يضمن انتقالاً سلساً... ويقطع الطريق على أي محاولات لتجاوز «منظمة التحرير»