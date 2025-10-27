عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 تشرين الأول 2025

النهار: التصعيد يرسم مخاوف أولية على زيارة البابا كتل الأكثرية نحو الرد غداً على "تعنّت بري"
الأخبار: العرض الأميركي للبنان أسوأ من 17 أيار
قاسم: المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان
السلطة للمقاومة: تسليم السلاح أولاً!
الجمهورية: جلسة التشريع مهددة بالمقاطعة
إسرائيل تصعّد إلى إغتيال الكوادر
اللواء: عراضة أميركية - إسرائيلية عند الحدود.. و«رسالة حاسمة» مع مدير المخابرات المصرية إلى بيروت
القوات تقاطع الجلسة غداً اعتراضاً على «تسلُّط برِّي».. وحزب الله للتعاون مع رئيس الحكومة ولن يبادر إلى الحرب
البناء: المرحلة الثانية في غزة تنتظر القوة الدولية العالقة عند مشاركة تركيا ومجلس الأمن | قاسم: ● المقاومة وسلاحها للدفاع ونحن جاهزون ● لإعادة النظر بلجنة الميكانيزم ●
الديار: تصعيد «إسرائيلي» واسع قبل زيارة أورتاغوس إلى بيروت
المطالبون بتعديل قانون الانتخاب يستنفرون لمقاطعة الجلسة التشريعية غدا
l'orient le jour: Dernière chance avant décembre ? La diplomatie au chevet d’un Liban au bord de l’explosion
الأنباء الكويتية: لبنان متمسك بعرضه الخاص بالتفاوض والموفدة الأميركية أورتاغوس تعود إلى بيروت اليوم
الشرق الأوسط السعودية: عباس يمهد للشيخ قيادة مرحلة بالغة التعقيد
مصادر: قرار تعيينه رئيساً حال شغور المنصب يضمن انتقالاً سلساً... ويقطع الطريق على أي محاولات لتجاوز «منظمة التحرير»