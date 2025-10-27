living cost indicators
الأخبار: ذعر في ريف حمص الغربي بعد اعتقال 5 أشخاص من الطائفة العلوية

27
OCTOBER
2025
الأخبار: أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أنّ «عناصر قوات الأمن العام اعتدوا على النساء خلال المداهمة، بعد ترهيب الأهالي بأصوات السيارات، وتوجيه شتائم للطائفة العلوية».

 

اعتقلت قوّات من الأمن العام التابع للحكومة الانتقالية السورية، أمس، خمسة أشخاص من أبناء الطائفة العلوية، بينهم ثلاثة أشقاء ووالدهم، خلال مداهماتٍ نُفّذت في بلدة تلكلخ بريف حمص الغربي، لأسبابٍ ما زالت مجهولة.

 

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أنّ «عناصر قوات الأمن العام اعتدوا على النساء خلال المداهمة، بعد ترهيب الأهالي بأصوات السيارات، وتوجيه شتائم للطائفة العلوية».

 

وبحسب مصادر المرصد، «قام عناصر الأمن بتكسير محتويات منزل عائلة الأشقاء الثلاثة المعتقلين، قبل مغادرتهم، ما أثار حالة من الذعر والخوف لدى الأهالي».

 

وسبق أن وثّق المرصد، في 11 أيلول الماضي، عملية مداهمة نفذها الأمن العام في قرية عين السودا التابعة لمنطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، أُطلق خلالها الرصاص بشكلٍ عشوائي على منازل المدنيين، وتخللتها شتائم ذات طابع طائفي.

 

ووفق المصادر نفسها، أسفرت الحملة حينها عن اعتقال عددٍ من أبناء القرية، إضافة إلى سرقة ممتلكات وإحراق بعض المنازل. وجاءت العملية على خلفية انتشار مقطع مصوّر لشاب من أبناء القرية، توعّد فيه بتحرك مجموعات محلية من أبناء تلكلخ ردّاً على الانتهاكات التي طالت المدنيين.

الأخبار
