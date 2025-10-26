الشرق الأوسط السعودية: مئات السوريين في ليبيا يستفيدون من تذاكر عودة مجانية إلى بلادهم

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: القاهرة-

توافد مئات السوريين اللاجئين في ليبيا منذ سنوات، بعد فرارهم من الحرب في بلادهم، السبت، على وكالة سفر في طرابلس للاستفادة من تذاكر عودة مجانية تقدمها دمشق، وفق ما رصد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحلول منتصف النهار، كان أكثر من 700 مواطن سوري قد توافدوا للحصول على تصريحات عبور، أو تذاكر سفر لحاملي الإقامات من الوكالة المعتمدة من دمشق والموجودة في ضاحية طرابلس.

وخلال الأيام الأخيرة، قدم آلاف السوريين طلباتهم بعد أن نشرت وزارة الخارجية السورية إعلاناً عن توفير تذاكر طيران للسوريين الراغبين في العودة من ليبيا.