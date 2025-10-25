living cost indicators
‏جان جبران لل LBCI: الإقالة سياسية بإمتياز والحواط ساهم بها لخلطه بين الإنماء والسياسة!

25
OCTOBER
2025
أكد المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، جان جبران، انه استقال وقُبلت استقالته من مجلس الوزراء. وقال: " أنا اليوم المهندس جان جبران، واينما حللت أعطي قيمة للمنصب."

وفي مقابلة له خلال برنامج جدل عبر الLBCI، مع الإعلامي ماريو عبود، اشار جبران الى أن إقالته من منصبه لا تستند الى أي سبب إداري واضح. وقال: "لقد كنت واضحا مع وزير الطاقة وانا على علاقة جيدة به، وعبّرت له عندما التقينا أنني اود الاستقالة، ولكنني أخشى انه حصل أمر ما خلف الكواليس أدى الى هذا القرار. وحتى اليوم، لا جواب واضح، وهذا ما يؤكد ان القرار سياسي بامتياز.

وأضاف جبران بالقول: "أنا ابن جبيل، وربما هناك في جبيل من تضرر من وجودي في هذا المنصب، وخلط بين السياسة والإنماء. والنائب زياد الحواط "قرابتي"، مع الأسف، ساهم في هذا القرار. العديد من القوات اتصلوا واستنكروا وهو الوحيد الذي لم يستنكر. القرار ليس تقنيا انما سياسي.

جبران أكد أن المؤسسة، وخلال توليه الإدارة، قامت بانجازات بأصعب ظروف البلد، واطلقت اكثر من 70 مشروعًا جديدًا، مشيرا الى انه حاول تحويلها الى مؤسسة نموذجية بهوية جديدة عصرية، وقدمت خدمات لم تكن موجودة من قبل، ولقد تم رفع نسبة الجباية من 52% إلى حوالى 75% وتم الدخول إلى مناطق لم تكن تدخلها المؤسسة من قبل. فأنا في المؤسسة لم اتعامل بالسياسة. لقد قمت بواجبي المهني، وعملت بضمير مع الجميع. وأضاف: كل ما يحصل اليوم، هو استكمال لمشاريع قمنا بها سابقا، ولا مشاريع جديدة.

وختم جبران قائلًا: انا مرشح محتمل عن التيار الوطني الحر عن قضاء جبيل. انا لدي غيرة لأخدم قضاء جبيل وعلى علم بكل تفاصيل وحاجات القضاء ولدي بيت في كل قرية جبيلية. وان لم يتم اختياري ضمن الآلية الداخلية للحزب، سأتعاون مع من يختاره التيار ولن اتوقف عن خدمة الناس والعمل في الشأن العام.

