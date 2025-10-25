من هو المستهدف في الغارة على منطقة جبشيت؟

A + A -

كتب المتحدث باسم الجيس الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "أكس":

- جيش الدفاع قضى على قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي كان يهم بمحاولات اعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان

- هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة جبشيت في جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو زين العابدين حسين فتوني القيادي في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في وحدة قوة الرضوان لحزب الله الإرهابي.

- لقد كان الارهابي يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية ارهابية لحزب الله في جنوب لبنان بما شكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

- سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.