سلام زار دير مار أنطونيوس الكبير للرهبانية المارونية المريمية في روما

زار رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، بعد لقائه الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر اليوم ، دير مار أنطونيوس الكبير للرهبانية المارونية المريمية في روما، حيث استقبله الرئيس العام الأباتي إدمون رزق والأب المدبر سمير غصوب ورئيس الدير ووكيل الرهبانية لدى الكرسي الرسولي الأب جوزيف زغيب وجمهور الأباء والإخوة. وقد رافق الرئيس سلام السفير اللبناني لدى الفاتيكان فادي عساف والسفيرة اللبنانية لدى الدولة الإيطالية كارلا جزار.

كما جال سلام في مكتبة الدير التاريخية، حيث اطلع على موجوداتها الثمينة من مخطوطات ومطبوعات وحجج بابوية. بعدها، أولم رئيس الدير على شرف رئيس الحكومة والوفد المرافق.

والقى الأباتي رزق كلمة ترحيبية قال فيها:

"أهلًا وسَهلًا بِكُم في البَيتِ الأوَّلِ لِكُلِّ لُبنانيّ، لا بَل لِكُلِّ شَرقِيٍّ في العاصمةِ الخالدةِ روما. وصلاتنا للسيدة سَحر عقيلتكم الكريمة لتعافيها العاجل. والشُّكرُ والتَّرحابُ مَوصولٌ أيضا إلى صَاحبَي السَّعادة السَّفير فادي عسَّاف والسفيرة كارلا جزَّار وإلى الوَفدِ المُرافِق. زِيارتُكم اليومَ إلى الكرسيِّ الرَّسولِيِّ هيَ تأكيدٌ جديدٌ أنَّ لبنانَ يَعيشُ بِجَناحَيهِ الإسلاميِّ والمَسيحيّ. أنتُم تُجَسِّدونَ الفِكرَ المُنَوِّر وَالمُنَوَّر والإرادةُ الفولاذِيَّةُ، إذ تَأتونَ من خارجِ الاصطِفافاتِ وَتَدخُلونَ الاعتِدالَ مِنَ البابِ العريض. زِيارَتُكُم لهذا الدَّيرِ العريقِ مَبعَثُ فَخرٍ واعتِزازٍ للرُّهبانيَّةِ وللجالية".

اضاف: "نُؤَكِّدُ دَعمَنا لَكُم والصَّلاةَ والدُّعاءَ مِن أجلِكُم لتستطيعوا الى جانب فخامة الرئيس، قيادَةَ سفينةِ لُبنانَ رُغمَ التَّحدِّياتِ الجسيمةِ حتَّى نَصِلَ إلى بَرِّ الأمانِ والسَّلامِ المَنشودِ الذي هو حُلمُ كُلِّ لُبنانيٍّ في الوَطَنِ والانتِشار".