بالصور - لجنة المرأة في التيار في قضاء جبيل تنظم ندوة صحية توعوية لمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي

نظّمت لجنة المرأة في التيار الوطني الحر في قضاء جبيل ندوة صحية توعوية لمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي ، تحدث فيها الدكتور حبيب بركات، وتمحورت حول أهمية الكشف المبكر، وسبل الوقاية والعلاج من هذا المرض في حضور منسقة لجنة المرأة المركزية في التيار هناء ملحم، عضو أمانة سر التيار بربارة جرجس، المرشح المحتمل المهندس جان جبران، منسق قضاء جبيل جورج طنوس، وعدد من سيدات المنطقة.

افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية ألقتها مسؤولة اللجنة في القضاء آرلا الهاشم، تناول بعدها الدكتور بركات في محاضرته أنواع سرطان الثدي، وأهمية الفحوصات الدورية في الكشف المبكر والعلاج الفعّال.

وفي الختام تسلم الدكتور بركات درعا تقديرية ثم تم توزيع هدايا للمشاركات.