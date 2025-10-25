تدابير سير في عدّة مناطق لبنانية... إليكم التفاصيل!

A + A -

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة

ما يـــــــلي:

أوّلًا: ستقوم شركة Né à Beyrouth بتصوير العاصمة بيروت وتحديدًا شارع الأمير بشير في وسط بيروت، وشارع الشامي في منطقة الجميزة، وشارعي دباس وعبد الهادي – الأشرفية، بحيث ستقفل الشوارع على الشكل الآتي:

ما بين 26 و28-10-2025 في فترة بعد الظهر والليل، شارع الشامي الجميزة.

بتاريخ 27-10-2025 من الساعة 1.00 صباحًا لغاية الساعة 5.00 فجرًا، شارع الأمير بشير – وسط بيروت (بين جامع الأمير وشارع سوريا)

بتاريخ 2-11-2025 خلال أوقات التصوير فقط في شارع دباس- الأشرفية (المشتق من شارع مار متر وشارع الحكمة)

بتاريخي 9 و 16-11-2025 لبضع ساعات في شارع عبد الهادي – الأشرفية (المشتق من شارع شكري عسلي)

ثانيًا: إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بمباشرة إحدى الشّركات المُتعّهدة أعمال حفريّات لبنى تحتيّة في محلّة كورنيش المزرعة تحت جسر الكولا بتاريخ 24 -10-2025 وبعد أن تمّ تأجيل الأعمال المذكورة في المكان إلى تاريخ 25-10-2025 تتّخذ تدابير السير نفسها في المكان بالتاريخ الجديد، على الشكل الآتي:

– تحويل السّير من جهة التحويلة الأولى عند الإشارة الكهربائية باتّجاه التحويلة الثانية تحت الجسر، ومن تقاطع التحويلة الثانية تحت الجسر باتّجاه التحويلة الأولى. بحيث ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور في المحلّة المذكورة، طيلة فترة الأشغال.

ثالثًا: سيقيم الاتّحاد اللبناني للدرّجات “سباق كأس لبنان لدرّاجات الطرق” لمسافة 65 كلم، وذلك الساعة 6.00 من تاريخ 26-10-2025 نقطة الانطلاق ستكون من أمام معرض رشيد كرامي الدولي – طرابلس باتّجاه الطريق البحري–شكّا البترون وصولًا إلى جبيل، من ثمّ صعودًا باتّجاه عنايا حيث نقطة الوصول بالقرب من حاجز الجيش اللبناني.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا للمرور، وحِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.