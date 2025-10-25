living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تدابير سير في عدّة مناطق لبنانية... إليكم التفاصيل!

25
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة

 

ما يـــــــلي:

 

أوّلًا: ستقوم شركة Né à Beyrouth بتصوير العاصمة بيروت وتحديدًا شارع الأمير بشير في وسط بيروت، وشارع الشامي في منطقة الجميزة، وشارعي دباس وعبد الهادي – الأشرفية، بحيث ستقفل الشوارع على الشكل الآتي:

 

ما بين 26 و28-10-2025 في فترة بعد الظهر والليل، شارع الشامي الجميزة.

بتاريخ 27-10-2025 من الساعة 1.00 صباحًا لغاية الساعة 5.00 فجرًا، شارع الأمير بشير – وسط بيروت (بين جامع الأمير وشارع سوريا)

بتاريخ 2-11-2025 خلال أوقات التصوير فقط في شارع دباس- الأشرفية (المشتق من شارع مار متر وشارع الحكمة)

بتاريخي 9 و 16-11-2025 لبضع ساعات في شارع عبد الهادي – الأشرفية (المشتق من شارع شكري عسلي)

ثانيًا: إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بمباشرة إحدى الشّركات المُتعّهدة أعمال حفريّات لبنى تحتيّة في محلّة كورنيش المزرعة تحت جسر الكولا بتاريخ 24 -10-2025 وبعد أن تمّ تأجيل الأعمال المذكورة في المكان إلى تاريخ 25-10-2025 تتّخذ تدابير السير نفسها في المكان بالتاريخ الجديد، على الشكل الآتي:

 

– تحويل السّير من جهة التحويلة الأولى عند الإشارة الكهربائية باتّجاه التحويلة الثانية تحت الجسر، ومن تقاطع التحويلة الثانية تحت الجسر باتّجاه التحويلة الأولى. بحيث ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور في المحلّة المذكورة، طيلة فترة الأشغال.

 

ثالثًا: سيقيم الاتّحاد اللبناني للدرّجات “سباق كأس لبنان لدرّاجات الطرق” لمسافة 65 كلم، وذلك الساعة 6.00 من تاريخ 26-10-2025 نقطة الانطلاق ستكون من أمام معرض رشيد كرامي الدولي – طرابلس باتّجاه الطريق البحري–شكّا البترون وصولًا إلى جبيل، من ثمّ صعودًا باتّجاه عنايا حيث نقطة الوصول بالقرب من حاجز الجيش اللبناني.

 

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا للمرور، وحِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout