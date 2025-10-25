خاص- بيروت الثانية: أكثر من ست لوائح مرتقبة وتبدّل في المزاج السني!

A + A -

رغم أن الحديث عن التحالفات الانتخابية النيابية المقرّرة في أيار 2026 لا يزال مبكراً قبل مطلع العام المقبل، إلا أن الحراك السياسي في دائرة بيروت الثانية بدأ يأخذ منحى جدياً، مع بدء عدد من المرشحين التحضير والتحالف المسبق لخوض المعركة.

وتشير المعطيات إلى أن الأجواء في الشارع السني مختلفة هذه المرة عمّا كانت عليه في انتخابات عام 2022، ما يوحي بأن المشهد لن يتكرر بالشكل نفسه. إذ تتجه بيروت الثانية إلى معركة انتخابية حامية، قد تشهد بروز أكثر من ست لوائح انتخابية متنافسة.

ومن بين هذه اللوائح، لائحة قيد التشكيل قد تضم النائبين ملحم خلف وإبراهيم منيمنة، في إطار توجّه مدني معارض، فيما يستعد النائب نبيل بدر للتحالف مع الجماعة الإسلامية في لائحة تحمل طابعاً سياسياً مختلفاً، أما النائب وضاح الصادق فسوف يتحالف مع صالح نهاد المشنوق .

في المقابل، تستمر الاتصالات بين النائب فؤاد مخزومي وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية و أحمد دمشقية، بهدف تشكيل لائحة جديدة قد تضيف عنصراً تنافسياً قوياً إلى المشهد الانتخابي.

وبذلك، يبدو أن بيروت الثانية تتجه نحو واحدة من أكثر المعارك الانتخابية تشظياً وتعدداً في اللوائح، ما يعكس تبدلاً واضحاً في المزاج السني ومحاولة إعادة رسم خريطة التمثيل السياسي في العاصمة.