رياحٌ ناشطة وانخفاضٌ بالحرارة!

25
OCTOBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية. كما تبقى الرياح ناشطة ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وأجواء باردة ليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. كما تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية. كما تبقى الرياح ناشطة ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح جنوب البلاد.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح جنوب البلاد.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 12 الى  28 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين10 و30 كم/س.

- الانقشاع: جيد الى متوسط إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55  و70 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج .  حرارة سطح الماء: 27°م.

- الضغط الجوي: 1015 HPA           أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,52           ساعة غروب الشمس: 17,51

