"عمليات تحاكي ٧ أكتوبر لبناني".. تغريدة تثير العجب للحسيني!

بعد تغريدته الأولى نشر الشيخ محمد علي الحسيني ليلاً على صفحته في منصة إكس ما يلي:

"لأننا ‎نسمع ونرى ونستشرف

خلافًا لكل التحليلات السياسية والتقارير الدبلوماسية والمعلومات الأمنية والدراسات العسكرية والمقالات الصحفية والحملات الإعلامية التي اجتمعت وأجمعت على أن المقاومة في لبنان ضعفت وانتهت وهي على طريق الاستسلام، نقول ونؤكد لأننا نستشرف بأن المقاومة في لبنان كطائر الفنيق قامت ونهضت واستعادت قوتها وقدرتها وضخ فيها دماء جديدة. وعن قريب سيشهد العالم ويرى ويسمع عندما تتحرك المقاومة لتفاجئ العدو والصديق والبعيد والقريب بتحرير خمس نقاط في الجنوب وتأسر الجنود بعمليات تحاكي ٧ أكتوبر لبناني."