هل من إصابات "ملاريا" في لبنان؟

25
OCTOBER
2025
أثار تسريب تعميم لوزارة الصحة وُزّع على المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، أخيراً، حول مرض الملاريا وأهمية الإسراع في التشخيص والإبلاغ عنه، موجة ذعر، بعدما وردت فيه إشارة إلى «تسجيل حالات ملاريا لم يثبت سفرها في الفترة الأخيرة».

‎التعميم الذي أثار الهلع «ليس موجّهاً للناس» وفق رئيسة مصلحة الطب الوقائي الدكتورة عاتكة بري، لافتة إلى أنه «تذكيري» للمؤسسات الصحية، بعدما تبيّن أن سيدة أُدخلت إلى أحد المستشفيات الجامعية قبل شهرين، «خضعت لتشخيص خاطئ، وأعطيت علاجات لالتهاب في المسالك البولية، قبل أن يتبيّن مع تدهور حالتها أنها مُصابة بالملاريا».

ولأنه لم يثبت بعد أنها قدمت حديثاً من الخارج، كان لزاماً تذكير العاملين الصحيين بـ«ضرورة أن يفكّروا بالملاريا كأحد خيارات التشخيص عندما تكون هناك حرارة مرتفعة غير واضحة الأسباب، حتى ولو لم يثبت أن المصاب قادم من الخارج، وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة والإبلاغ الفوري عن أي حالة مؤكدة إلى مكتب مكافحة الملاريا في الوزارة».

كل ذلك «لا يعني أن هناك انتشاراً محلياً للمرض، إذ «كل ما في الأمر أنه لم يثبت سفرها»، علماً أن هناك طرقاً أخرى لانتقال المرض غير البعوض الناقل. كما تُسجّل من حين إلى آخر حالات نادرة لم يثبت ارتباطها بالسفر من أصل حالات وافدة كثيرة يسجّلها لبنان (234 حالة سُجّلت خلال هذا العام حتى نهاية أيلول، وهي ضمن المعدّلات)، وذلك نتيجة لوجود عدد كبير من المغتربين في البلدان التي ينتشر فيها المرض».

وإلى ذلك، «سجّل لبنان أكثر من مرة حالات لم يثبت سفرها، ولذلك لا شيء غير طبيعي». وفي السياق، اتّخذت الوزارة إجراءات احترازية للتأكّد من عدم وجود عدوى محلية، وهو ما تفعله عند تسجيل أي إصابة غير مرتبطة بسفر، «إذ قمنا بإجراء فحوص في الأمكنة التي كان يتواجد فيها المُصاب وأجرينا فحوصاً للمخالطين وكانت جميعها سلبية»، كما «تواصلت الوزارة مع خبراء مختصّين بعلم الحشرات للتأكّد مما إذا كان لدينا بعوض ناقل للعدوى وكانت النتائج أيضاً سلبية»، علماً أن الإصابة قد تحدث لأسبابٍ أخرى لا علاقة لها بالسفر، وأحياناً على إثْر نقل دم أو زرع أعضاء.

ولذلك، لا داعيَ للذعر. وتحسم بري بأن لا إجراءات استثنائية خارج ما تقوم به الوزارة، ولا شيء يستدعي اللجوء إلى أدوية وقائية «لأن هذه الأدوية تُعطى فقط لمن يقصدون بلداً تنتشر فيه الملاريا ولفترة زمنية محدّدة نظراً إلى تأثيراتها الجانبية على المدى الطويل».

الأخبار
