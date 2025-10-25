«الأخبار»: المختارة تُجبر رؤساء بلديات الإقليم على زيارة معراب!

A + A -

أثارت دعوة رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ورئيس بلدية برجا، ماجد ترو (شقيق النائب السابق علاء الدين ترو)، التي وجّهها إلى رؤساء بلديات الاتحاد، لزيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، امتعاض بعض هؤلاء. إذ رأوا أنه ليس من داعٍ لمثل هذه الزيارة، في ظلّ عدم وجود مناطق مشتركة، تؤثّر في مجرى الانتخابات النيابية.

واعتبروا أنّ الفكرة التي طرحها رئيس بلدية جدرا الأب جوزيف قزي، وسرعان ما تلقفها ترو، لم تكن لتحصل من دون موافقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، واضعين إياها في سياق التقارب مع معراب، وبدء التحضيرات للانتخابات المقبلة في الشوف.

وعلمت «الأخبار» أنّ معظم رؤساء البلديات سيلبُّون الدعوة، على مضض، ومن بينهم أولئك المحسوبون على الجماعة الإسلامية، الذين استشاروا قيادتهم قبل تأكيد مشاركتهم، بينما بات مؤكّداً أن يتخلّف عنهم رئيس بلدية الوردانية، المقرّب من حزب الله وحركة أمل.