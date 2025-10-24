A + A -

السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى،: مستعدّون لمساعدة لبنان.. ولكن

أكد السفير الأميركي المعيَّن إلى بيروت ميشال عيسى، في كلمة أمام الجالية اللبنانية في واشنطن، أنّ “سياسة الولايات المتحدة تبقى ثابتة”، مشددا على أنّ “الحكومة اللبنانية هي السلطة الشرعية الوحيدة التي تمثّل جميع المواطنين، والجيش والمؤسسات الرسمية يجب أن تُحترم وتُدعَم وتعمل من دون أي تدخّل”.

وقال عيسى إنّ “صبر المجتمع الدولي ليس بلا حدود”، مشيرا إلى أنّ “الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي واقعٍ يجعل لبنان يسمح لجماعاتٍ تهدّد السلام أو تعادي الشعب الأميركي”.

وأعلن أنّ “الولايات المتحدة وشركاءها مستعدّون لمساعدة لبنان، لكنّ هذه المساعدة يجب أن تترافق مع وحدة وطنية ومسؤولية”.