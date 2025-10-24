جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وسوريا اليوم عادت إلى عروبتها

A + A -

أكد الرئيس السابق لحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن التبادل الأمني بين لبنان وسوريا ضروري، قائلًا: "نريد علاقات طبيعية من دولة إلى دولة مع أخذ بعين الاعتبار بعض الخصوصيات بين لبنان و سوريا".

وأوضح في لقاء مع "الإخبارية السورية"، أن هناك بعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ ولم ترَ أن سقط بشار الأسد وسقط حزب البعث.

وذكر جنبلاط أن والده رفض نظرية تحالف الأقليات وكان ذلك سبباً لإغتياله.

وفي سياق متصل، أشار جنبلاط الى أن كلمة "أخطاء" لوصف ما حصل في السويداء ضعيفة، وأن هناك جرائم من كل الجهات.

وقال: "يجب إيجاد صيغة يتفق فيها أهل السويداء مع الحكم السوري وكل تلك الأمور تُحلّ بعد الاقتصاص من المرتكبين".

وأضاف: "وصل البعض منهم إلى تغيير الإسم التاريخي للسويداء وعادوا بنا إلى العهد القديم وهذا تشوية للتاريخ العربي والوطني للسويداء".

ولفت الى أن الفجوة كبيرة بين البعض من السويداء وحكم الشام.

وذكر جنبلاط أنه قام بواجبه الإنساني تجاه السويداء من خلال الهلال الأحمر السوري وبالتعاون مع شيخ العقل سامي أبي المنى.

في سياق متصل، أكد جنبلاط أن حزب الله كان دولة ضمن دولة، معتبرًا أن سوريا اليوم عادت إلى عروبتها.