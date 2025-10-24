طرابلسي: لا لن نشفى من آفة الفساد الى جيلين قادمين!

A + A -

كتب النائب ادغار طرابلسي عبر منصة X: لا لن نشفى من آفة الفساد الى جيلين قادمين!



هل نعرف تأثير المدارس الخاصة التي تظلم الاهالي والاساتذة على استدامة الفساد المجتمعي؟



إن غياب الوضوح في مالية المدارس، والتحايل في دفع المساهمات لصندوق التعاضد والضمان، وقهر الاهالي بالأقساط المرتفعة وغير المبررة، وظلم المعلّمين بمعاشاتهم، سيُبرر للأهل التورط بالفساد لدفع الاقساط. وسينتقل الامر للأولاد الذين سيكبرون والنقمة في قلوبهم، بسبب معاناة أهلهم. وسيكونون أكثر استعداداً لممارسة الفساد أو السكوت عنه عند تسلمهم للمناصب في المستقبل، لتكتمل "عجلة الانتقام والفساد".



الانسان هو نتاج التربية. والقدوة التي رآها الطلاب في بعض المدارس (وعددها ليس بقليل) لم تكن فاضلة. ستضرب عند اجيالنا القيم ويكبرون على الاسترباح والاحتيال للنجاح ولصنع الثروة... ويستمر الفساد ونتساءل متى يشفى منه مجتمعنا؟



عندما تكون المؤسسة التعليمية، التي من المفترض أن تكون منارة للقيم، هي نفسها كيان فاسد يتهرب من القانون والتدقيق والمساءلة، فإنها تقدم نموذجاً عملياً مفاده أن الفساد هو القاعدة وليس الاستثناء.



لن نتحرر من الفساد السياسي والمجتمعي ما لم نوقف فساد المؤسسات التعليمية فوراً! وإلا سنبقى ندفع الثمن لـعقود قادمة.