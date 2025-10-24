living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طرابلسي: لا لن نشفى من آفة الفساد الى جيلين قادمين!

24
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب ادغار طرابلسي عبر منصة X: لا لن نشفى من آفة الفساد الى جيلين قادمين!

هل نعرف تأثير المدارس الخاصة التي تظلم الاهالي والاساتذة على استدامة الفساد المجتمعي؟

إن غياب الوضوح في مالية المدارس، والتحايل في دفع المساهمات لصندوق التعاضد  والضمان، وقهر الاهالي بالأقساط المرتفعة وغير المبررة، وظلم المعلّمين بمعاشاتهم، سيُبرر للأهل التورط بالفساد لدفع الاقساط. وسينتقل الامر للأولاد الذين سيكبرون والنقمة في قلوبهم، بسبب معاناة أهلهم. وسيكونون أكثر استعداداً لممارسة الفساد أو السكوت عنه عند تسلمهم للمناصب في المستقبل، لتكتمل "عجلة الانتقام والفساد".

الانسان هو نتاج التربية. والقدوة التي رآها الطلاب في بعض المدارس (وعددها ليس بقليل) لم تكن فاضلة. ستضرب عند اجيالنا القيم ويكبرون على الاسترباح والاحتيال للنجاح ولصنع الثروة... ويستمر الفساد ونتساءل متى يشفى منه مجتمعنا؟

عندما تكون المؤسسة التعليمية، التي من المفترض أن تكون منارة للقيم، هي نفسها كيان فاسد يتهرب من القانون والتدقيق والمساءلة، فإنها تقدم نموذجاً عملياً مفاده أن الفساد هو القاعدة وليس الاستثناء.

لن نتحرر من الفساد السياسي والمجتمعي ما لم نوقف فساد المؤسسات التعليمية فوراً! وإلا سنبقى ندفع الثمن لـعقود قادمة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout