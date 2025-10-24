تهديد اسرائيلي جديد للبنان: "نحن نتدرب على سيناريو الحرب "!

A + A -

قال مصدر أمني تابع للعدو الإسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية"، الجمعة، إن "إسرائيل ترصد محاولات من حزب الله لترميم كل قدراته بما فيها قدراته الاستراتيجية" على حد تعبيره.

وأضاف المصدر: "إما تنزع الدولة اللبنانية سلاح الحزب أو نقوم نحن بذلك، نحن نرسل مواقع سلاح ونشاط الحزب للجنة التنسيق، وإذا لم تتصرف نتصرف نحن، أحيانا عندما يكون هناك تهديد فوري، نهاجمه دون إرسال تنبيه مسبق للجنة".

وتابع: "حزب الله لم يعد يمتلك نفس القدرات التسليحية ولا القدرات القيادية وفقد قدرته بتنظيم هجوم منسق، إلى حد بعيد".

وأكمل المصدر: "نحن نتدرب على سيناريو الحرب ونعد لحزب الله قدرات ومفاجئات جديدة، إذا ما اندلعت الحرب، كل ناشط في حزب الله ما زال ينشط في الحزب هو هدف لنا، وسنستهدف كل ناشط للحزب في كل مكان".

ولفت إلى أن "محاولات تهريب السلاح أقل بكثير مما كانت عليه ونحن نرصد أي محاولة وندمر ما يصل للحزب" .