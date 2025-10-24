أدرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب!

A + A -

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية، مشيرا الى انه أوسع تمرين منذ بداية الحرب، لتعزيز الجاهزية العملياتية في الدفاع والهجوم - بحرًا وجوًا وبرًا.



وقال ادرعي عبر "إكس": "اكتمل مساء أمس تمرين مكثف استمر لخمسة أيام للجيش الاسرائيلي بقيادة الفرقة 91، بهدف رفع مستوى الجاهزية لسيناريوهات الطوارئ القصوى في مجال الدفاع، والاستجابة السريعة للأحداث المفاجئة، بما في ذلك استدعاء قوات الاحتياط وحشد القوات، والانتقال إلى الهجوم، وكل ذلك مع استخلاص العِبر والدروس من عامين من القتال في كافة الساحات".



وقال: "تم تكييف سيناريوهات التمرين وفق الوضع العملياتي بعد القتال في جنوب لبنان، والذي خلاله تضررت القدرات العملياتية لمنظمة حزب الله".



ولفت الى أن السيناريوهات شملت تدريبًا على التعاون بين المقاتلين المكلّفين بمهمة الدفاع في المنطقة، وسلاح الجو وسلاح البحرية، بالإضافة إلى وحدات الدفاع، والمجالس المحلية، وقوات الأمن الموازية.



وأشار الى أن قوات اللوجستيات والطبية والتكنولوجيا والصيانة تدربن على سيناريوهات إخلاء الجرحى تحت النيران وتقديم الدعم اللوجستي والصيانـي والتقني في حالة الطوارئ.