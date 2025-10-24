الرئيس عون: كل التمنيات للأمم المتحدة بتحقيق أهدافها النبيلة

A + A -

هنّأ رئيس الجمهورية جوزاف عون الأمم المتحدة بيومها فقال:

٢٤ تشرين الأول

انه يوم الأمم المتحدة.

يوم الذين تعاهدوا قبل ٨٠ عاماً

على "إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب" وعلى "العيش معاً في سلام وحسن جوار "

وعلى الإيمان "بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد"

وبالحقوق المتساوية "لجميع الأمم كبيرها وصغيرها" …

كأنه ميثاق عن رسالة لبنان

وعن نضال لبنان، من أجل سيادة دولته واستقلال قراره وحرية شعبه.

كل التهاني للأمم المتحدة بيومها.

وكل التمنيات لهذه المؤسسة العظيمة بتحقيق أهدافها النبيلة.

وكل العهد لكل لبنانية ولبناني

بأن يكون الحق والخير رفيقي دربنا كل يوم، أياً كانت تقلبات العهود والأيام.